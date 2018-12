Sicherheitskräfte suchen Attentäter in Ramallah - Ein Toter bei Razzien

Zwei israelische Soldaten bei Angriff an Bushaltestelle im Westjordanland getötet

Ramallah (AFP) - Ein Palästinenser hat am Donnerstag zwei israelische Soldaten an einer Bushaltestelle im besetzten Westjordanland erschossen. Mindestens zwei weitere Menschen wurden bei dem Angriff in der Nähe einer israelischen Siedlung verletzt, wie die Armee mitteilte. Israelische Sicherheitskräfte suchten in Ramallah mit Straßensperren und Razzien nach dem Täter, bei Zusammenstößen wurde ein Palästinenser getötet. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte nach der Attacke an der Bushaltestelle an, tausende Siedlerwohnungen zu "legalisieren".

Ort des Vorfalls im Westjordanland © AFP

Der Angriff ereignete sich an einer großen Straße, die das Westjordanland von Norden nach Süden durchläuft. Nach Armeeangaben stieg der "Terrorist" in der Nähe der israelischen Siedlung Ofra aus seinem Auto aus und schoss auf Soldaten und Zivilisten, die an der Haltestelle warteten. Der Angreifer konnte fliehen.

Die israelische Armee verlegte hunderte zusätzliche Soldaten ins Westjordanland. Sie riegelten das Stadtgebiet von Ramallah ab, wo die Palästinensische Autonomiebehörde ihren Sitz hat. Alle Ein- und Ausfahrten der Stadt wurden gesperrt, die Sicherheitskräfte drangen in mehrere Stadtviertel vor. Dabei kam es auch zu Zusammenstößen, bei denen ein Palästinenser erschossen wurde. Nach Armeeangaben hatte der Mann versucht, mit seinem Auto Soldaten zu überfahren.

In der Altstadt von Jerusalem stach am Donnerstag zudem ein Angreifer auf israelische Sicherheitskräfte ein. Nach Polizeiangaben wurden zwei Grenzpolizisten verletzt, der Angreifer wurde erschossen. Zu beiden Angriffen bekannte sich der bewaffnete Arm der radikalislamischen Hamas, die Essedin-al-Kassam-Brigaden.

Netanjahu kündigte wenige Stunden nach dem Anschlag an, tausende Siedlerwohnungen im Westjordanland zu "legalisieren". Die ohne Genehmigung errichteten Häuser sollen rückwirkend genehmigt werden, wie Netanjahus Büro mitteilte. Außerdem will die Regierung Baugenehmigungen für öffentliche Gebäude in den Siedlungen erteilen, die bisher auf Eis lagen. Prüfen lassen will Netanjahu zudem den Neubau von 82 neuen Wohnungen in Ofra. "Sie denken, dass sie uns unser Land entreißen können, aber das wird ihnen nicht gelingen", erklärte Netanjahu.

Die Bundesregierung äußerte sich besorgt über die zunehmende Gewalt im Westjordanland und in Ost-Jerusalem. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts verurteilte den "mörderischen und heimtückischen Anschlag" an der Bushaltestelle und appellierte an alle Konfliktparteien, eine weitere Eskalation zu verhindern.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas verurteilte die Anschläge auf die Israelis, aber auch die Razzien der israelischen Sicherheitskräfte. Das Eindringen in palästinensische Städte, andere "Provokationen" und der nicht absehbare Frieden hätten zu der "inakzeptablen Serie von Gewalt" geführt, erklärte Abbas.

Nur wenige Stunden vor dem Anschlag hatte die israelische Armee die Tötung von zwei Palästinensern bekanntgegeben, die Attentate verübt haben sollen. Am Mittwochabend wurde bei Ramallah der 29-jährige Salah Omar Barghuti getötet, der an einem Angriff am Sonntag an einer Bushaltestelle bei Ofra beteiligt gewesen sein soll. Bei dem Angriff waren sieben Menschen verletzt worden, darunter eine schwangere Frau. Ärzte brachten ihr Kind per Notkaiserschnitt zur Welt, der kleine Junge starb jedoch am Mittwoch im Krankenhaus.

Bei einem weiteren Einsatz bei Nablus wurde in der Nacht der 23-jährige Palästinenser Aschraf Naalwa erschossen, der am 7. Oktober im Industriegebiet der Siedlung Barkan zwei Israelis erschossen haben soll. Die Essedin-al-Kassam-Brigaden bestätigten den Tod ihrer beiden "Kämpfer".