Kultusminister Sibler: "Nie wieder" muss selbstverständlich sein

Zwei neue Gedenkorte am KZ-Außenlager Mühldorfer Hart in Bayern

Waldkraiburg (AFP) - In Bayern gibt es zwei neue Gedenkorte für die Opfer des Außenlagers des Konzentrationslagers Dachau im Mühldorfer Hart. Bayerns Kultusminister Bernd Sibler (CSU) übergab gemeinsam mit dem Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Karl Freller, am Freitag die Gedenkorte "Waldlager" und "Massengrab" an die Öffentlichkeit. An dem Festakt nahmen auch Überlebende des Lagers sowie Ehrenamtliche teil, die jahrelang für die Errichtung der Gedenkorte gekämpft hatten.

Gedenkort im Mühldorfer Hart © AFP

Sibler erklärte, die Gedenkorte hätten die eindeutigen Aufgaben, die auf die unveräußerlichen Menschenrechte gegründete demokratische Ordnung zu schützen. "Das 'Nie wieder' muss für uns mehr als selbstverständlich sein. Jeder menschenverachtenden Ideologie müssen wir den Kampf ansagen."

Das Areal bei Mühldorf am Inn war 1944 als zweitgrößter Außenlager-Komplex des KZ Dachau errichtet worden. Dort sollte ein gigantischer halbunterirdischer Bunker für die Rüstungsindustrie entstehen. Tausende von Zwangsarbeitern wurden nach Mühldorf verschleppt, darunter 8300 KZ-Häftlinge. In nur zehn Monaten bis April 1945 kam fast die Hälfte der meist jüdischen Häftlinge ums Leben.