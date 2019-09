Neue Ausschreitungen am Grenzzaun zwischen Gazastreifen und Israel

Zwei palästinensische Jugendliche an Grenze zu Israel erschossen

Gaza (AFP) - Bei Ausschreitungen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel sind am Freitag nach palästinensischen Angaben zwei Jugendliche von der israelischen Armee getötet worden. Die beiden Opfer im Alter von 14 und 17 Jahren seien erschossen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit.

Palästinensischer Demonstrant an der Grenze zu Israel © AFP

Die israelische Armee wollte sich zunächst nicht zu den Todesumständen äußern. Sie teilte mit, "6200 Aufrührer und Demonstranten" hätten sich an verschiedenen Punkten an der Grenze versammelt und Brandbomben und Sprengsätze geworfen.

An der Grenze zwischen dem von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Gazastreifen und Israel protestieren seit März 2018 jede Woche Palästinenser gegen die israelische Blockade des Küstenstreifens. Die Demonstrationen münden häufig in Zusammenstößen mit israelischen Soldaten. Seither wurden mindestens 308 Palästinenser getötet, die meisten während solcher Proteste und Zusammenstöße.