Inhaftierte kritisieren die spanische Justiz

Zwei weitere Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung im Hungerstreik

Madrid (AFP) - Zwei weitere inhaftierte Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung sind in den Hungerstreik getreten. Die beiden ehemaligen Minister der Regionalregierung in Barcelona, Josep Rull und Joaquim Forn, kündigten am Montag an, ab Mitternacht die Nahrungsaufnahme zu verweigern. Sie schlössen sich damit ihren beiden Kollegen an.

Ehemaliger katalanischer Innenminister Joaquim Forn © AFP

Der ehemalige Minister Jordi Turull und der Ex-Vorsitzende der Organisation Nationale Katalanische Versammlung (ANC), Jordi Sánchez, sind seit Samstag im Hungerstreik. Sie wollten damit auf ihr Schicksal aufmerksam machen, sagte ihr Anwalt Jordi Pina vor Journalisten in Barcelona. Alle vier befinden sich im nördlich von Barcelona gelegenen Gefängnis von Lledoners in Untersuchungshaft.

Die vier Inhaftierten beschuldigen die spanische Justiz, sie ungerecht zu behandeln. Dem Verfassungsgericht in Madrid werfen sie vor, ihre Eingaben beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zu blockieren.

Der Prozess gegen insgesamt 18 Katalanen soll Anfang kommenden Jahres in Madrid beginnen. Die Anklage fordert bis zu 25 Jahre Haft für die Unabhängigkeitspolitiker. Neun von ihnen befinden sich derzeit in U-Haft.

Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez hatte den Hungerstreik am Samstag als nicht gerechtfertigt bezeichnet. Spanien sei ein Rechtsstaat mit einer unabhängigen Justiz, und für die Inhaftierten werde es ein faires Verfahren geben, beteuerte er.

Der Streit um die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens war im Oktober 2017 eskaliert, als der ehemalige Regionalpräsident Carles Puigdemont einen von der spanischen Justiz als illegal eingestuften Volksentscheid organisierte. Nach der Abstimmung rief die Regionalregierung einseitig Kataloniens Unabhängigkeit aus.

Die spanische Regierung unter dem damaligen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy setzte daraufhin den mittlerweile im belgischen Exil lebenden Puigdemont und sein Kabinett kurzerhand ab.