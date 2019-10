Mann und Frau aus Nordwest-England festgenommen

Zwei weitere Festnahmen nach Fund von 39 Leichen in Lkw in Großbritannien

London (AFP) - Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Lkw in Großbritannien gibt es zwei weitere Festnahmen. Ein 38-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau aus Warrington im Nordwesten Englands seien wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und Verschwörung zum Menschenhandel festgenommen worden, teilte die britische Polizei am Freitag mit.

Lkw, in dem die Leichen gefunden wurden © AFP

Die Leichen waren am Mittwochmorgen in einem Industriegebiet in Grays östlich von London in einem Kühlcontainer auf dem Lastwagen entdeckt worden. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich bei den Toten um Chinesen. Der 25-jährige, aus Nordirland stammende Lkw-Fahrer war bereits kurz nach dem Fund wegen Mordverdachts festgenommen worden.

Der Fall weckte Erinnerungen an eine Tragödie aus dem Jahr 2000: Damals waren im südenglischen Hafen von Dover in einem Lastwagen die Leichen von 58 chinesischen Einwanderern gefunden worden.