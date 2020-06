Infizierte nahmen an Kundgebung in Tulsa teil

Zwei weitere Mitarbeiter von Trump-Wahlteam positiv auf Coronavirus getestet

Washington (AFP) - Zwei weitere Mitglieder des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump, die seinen Auftritt am Samstag in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma vor Ort organisiert hatten, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der Kommunikationschef der Trump-Wiederwahlkampagne, Tim Murtaugh, am Montag mit. Die Gesamtzahl der positiv auf das neuartige Virus getesteten Wahlkampfmitarbeiter, die in Tulsa im Einsatz waren, stieg damit auf acht.

Donald Trump bei seinem Wahlkampfauftritt in Tulsa © AFP

Die Infektion der anderen sechs Mitarbeiter war schon vor der Kundgebung festgestellt worden, so dass sie bei der Veranstaltung dann nicht dabei waren. Sie wurden laut Murtaugh sofort in Quarantäne geschickt. Die jetzt positiv getesteten Mitarbeiter waren hingegen bei der Kundgebung anwesend. Sie hätten aber während der ganzen Zeit Atemschutzmasken getragen, betonte Murtaugh. Nach den positiven Tests seien auch sie umgehend unter Quarantäne gestellt worden.

Die erste Wahlkampfkundgebung Trump seit Verhängung der Corona-Restriktionen war aus gleich mehreren Gründen von vornherein umstritten. Vertreter von Gesundheitsbehörden befürchteten eine Vielzahl neuer Coronavirus-Infektionen durch die Menschenansammlung. Außerdem war Tulsa vor knapp hundert Jahren der Ort eines der schlimmsten Massaker an Schwarzen in der jüngeren US-Geschichte.

An der Kundgebung nahmen aber bei weitem nicht so viele Menschen teil wie von der Trump-Kampagne erwartet. In der für 19.000 Besucher ausgelegten Veranstaltungshalle blieben viele Plätze leer. Ein zusätzlicher Auftritt des Präsidenten vor der Halle wurde mangels wartender Anhänger sogar abgesagt. Die Präsidentschaftswahl findet am 3. November statt. Trumps designierter Herausforderer ist der frühere Vizepräsident Joe Biden.