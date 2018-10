Erst der dritte Urnengang in südasiatischem Königreich überhaupt

Zweite Runde der Parlamentswahl in Bhutan ohne bisherige Regierungspartei

Thimphu (AFP) - Das kleine südasiatische Königreich Bhutan könnte künftig von einer relativ jungen Partei regiert werden: Bei der Stichwahl am Donnerstag trat die erst 2013 gegründete Druk Nyamrup Tshogpa (DNT) gegen die oppositionelle Partei Druk Phuensum Tshogpa (DPT) an. Die regierende Volksdemokratische Partei (PDP) war in der ersten Runde der Parlamentswahl am 15. September ausgeschieden.

Stimmabgabe unter des jungen Thronfolgers © AFP

Bei der ersten Runde hatte die DNT mit 92.722 Stimmen knapp vor der DPT gelegen, auf die 90.020 Stimmen entfielen. Dagegen lag die DPT in mehr Wahlkreisen in Führung. Sie hatte bereits die ersten Wahlen nach dem Ende der absoluten Monarchie im Jahr 2008 gewonnen, war aber 2013 von der PDP an der Macht abgelöst worden. Das Ergebnis der zweiten Runde soll am Freitag veröffentlicht werden.

DNT wie DPT versprachen im Wahlkampf neben einer transparenteren Regierungsführung die Wirtschaft anzukurbeln und das Gesundheitssystem zu verbessern. Die DPT visiert bis 2025 eine "autarke" Wirtschaft des Landes an, die DNT will den Abstand des Königreichs zu den Industrieländern verringern und die Auslandsverschuldung zurückführen.

Bhutan liegt zwischen China und Indien. Es ist traditionell von Indien abhängig, das auch einen Großteil seiner Auslandsschulden hält. Seit einigen Jahren versucht Indiens Konkurrent China jedoch zunehmend, seinen wirtschaftlichen Einfluss auf das kleine Land auszuweiten.

Bis zum Jahr 1999 waren die etwa 800.000 Einwohner Bhutans streng vom Fernsehen abgeschirmt. Der Massentourismus wird bis heute mittels hoher Gebühren ferngehalten, um die traditionelle buddhistische Kultur zu bewahren. Die konstitutionelle Monarchie hat als einziges Land weltweit ein "Bruttonationalglück" eingeführt, das auf das Wohlbefinden der Menschen ausgerichtet ist. Mit seiner negativen Bilanz beim Ausstoß des Treibhausgases CO2 ist Bhutan zudem das klimafreundlichste Land der Welt.

Gleichzeitig aber leidet das Land unter Korruption und Armut. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch, kriminelle Gangs treiben ihr Unwesen. Das Land weiß, dass es sich langfristig öffnen muss, will es nicht völlig vom Rest der Welt abgehängt werden.