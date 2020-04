Zweite Runde der Parlamentswahl in Mali

Bamako (AFP) - Inmitten einer angespannten Sicherheitslage und wachsender Sorgen wegen der Coronavirus-Pandemie findet in Mali am Sonntag die zweite Runde der Parlamentswahl statt. Die erste Runde am 29. März war von islamistischer Gewalt überschattet worden. Abgestimmt wird über die 147 Abgeordneten im Parlament - erstmals seit sieben Jahren. Die Wahlbeteiligung lag in der ersten Runde bei 35,6 Prozent.

Wahlhelfer mit Mundschutz und Handschuhen © AFP

Regulär hätte die Wahl bereits 2018 stattfinden sollen. Wegen Sicherheitsbedenken wurde die Abstimmung jedoch mehrfach verschoben. Seit islamistische Gruppen 2012 die Kontrolle über den Norden des Landes übernommen haben, kommt das westafrikanische Land nicht zur Ruhe. Zahlreiche der 19 Millionen Einwohner Malis leben in bitterer Armut.