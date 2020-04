Angst vor Coronavirus und islamistischer Gewalt

Zweite Runde der Parlamentswahl in Mali

Bamako (AFP) - Inmitten einer angespannten Sicherheitslage und wachsender Sorgen wegen der Coronavirus-Pandemie hat in Mali am Sonntag die zweite Runde der Parlamentswahl stattgefunden. In der Hauptstadt Bamako öffneten die Wahllokale am Morgen planmäßig, wie ein AFP-Journalist berichtete. Auch aus den Provinzen wurde ein ordnungsgemäßer Beginn gemeldet.

Wahlhelfer mit Mundschutz und Handschuhen © AFP

Abgestimmt wurde über die 147 Abgeordneten im Parlament - erstmals seit sieben Jahren. "Ich habe gewählt, trotz der aktuellen Lage", sagte der 23-jährige Student Moussa Diakité der Nachrichtenagentur AFP. "Wir brauchen neue Abgeordnete, um unsere Demokratie zu stärken."

Überschattet wurde die Wahl nicht nur durch die Sorge wegen der Corona-Pandemie, sondern auch von islamistischer Gewalt. Anschläge und Entführungen kommen in Mali häufig vor. Zu den Entführungsopfern zählt auch der Oppositionsführer Soumaïla Cissé, der im vergangenen Monat mitten im Wahlkampf verschleppt wurde. Für die Tat werden Islamisten verantwortlich gemacht, nach Angaben von Cissés Partei laufen derzeit Verhandlungen um die Freilassung des Politikers.

Regulär hätte die Wahl bereits 2018 stattfinden sollen. Wegen Sicherheitsbedenken wurde die Abstimmung jedoch mehrfach verschoben. Seit islamistische Gruppen 2012 die Kontrolle über den Norden des Landes übernommen haben, kommt das westafrikanische Land nicht zur Ruhe. Zahlreiche der 19 Millionen Einwohner Malis leben in bitterer Armut.