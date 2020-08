Umweltminister kritisiert "fruchtlose Regierung"

Zweites Regierungsmitglied im Libanon zurückgetreten

Beirut (AFP) - Nach der Explosionskatastrophe in Beirut ist ein zweites Mitglied der libanesischen Regierung zurückgetreten. Er ziehe damit die Konsequenz aus der "enormen Katastrophe", erklärte Umweltminister Damianos Kattar am Sonntagabend. Die "fruchtlose Regierung "habe bei zahlreichen Gelegenheiten versagt, kritisierte Kattar. Seine Hoffnung liege nun auf den jungen Menschen des Landes.

Sicherheitskräfte in Beirut © AFP

Zuvor war bereits Informationsministerin Manal Abdel Samad zurückgetreten. Regierungschef Hassan Diab hatte angekündigt, dem Kabinett am Montag vorgezogenen Neuwahlen vorzuschlagen.

Viele Libanesen, die der politischen Elite schon seit langem Korruption und Unfähigkeit vorwerfen, machen die Regierung für die verheerenden Explosionen am Dienstag verantwortlich, bei denen mehr als 150 Menschen getötet und mehr als 6000 verletzt wurden. Nach Regierungsangaben waren dabei 2750 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert, die jahrelang ungesichert in einer Halle im Hafen lagerten.

Am Wochenende demonstrierten tausende wütende Menschen in Beirut gegen die Regierung, dabei kam es auch zu Gewalt. Mehrere Ministerien wurden zum Teil stundenlang besetzt, Demonstranten legten Feuer am Sitz des Bankenverbands.