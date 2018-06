Russische Justiz befindet Suschtschenko für schuldig

Zwölf Jahre Lagerhaft für ukrainischen Journalisten wegen Spionage

Moskau (AFP) - Ein Moskauer Gericht hat einen ukrainischen Journalisten am Montag wegen Spionage zu zwölf Jahren Lagerhaft verurteilt. Roman Suschtschenko bestreitet jegliche Schuld und kündigte Berufung gegen das Urteil an. Die Staatsanwaltschaft hatte 14 Jahre Gefängnis für den Angeklagten gefordert.

Ukrainischer Journalist Suschtschenko im Moskauer Gericht © AFP

Der ehemalige Mitarbeiter der staatlichen ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform war im Oktober 2016 in Russland festgenommen worden. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB warf ihm vor, für den ukrainischen militärischen Geheimdienst tätig zu sein und Staatsgeheimnisse auszukundschaften.

Von ukrainischer Seite heißt es dagegen, der bei seiner Festnahme 47 Jahre alte Suschtschenko sei der Korrespondent der Agentur Ukrinform in Paris, für die er seit 2002 gearbeitet habe.

Die Beziehungen zwischen Kiew und Moskau sind seit der Krimkrise 2014 und dem bewaffneten Konflikt in der Ostukraine auf einem Tiefpunkt. Seitdem wurden in Russland mehrfach Ukrainer unter dem Vorwurf der Spionage festgenommen.

In der Ukraine wiederum nahm der ukrainische Geheimdienst SBU am 15. Mai den ukrainischstämmigen russischen Journalisten Kirilo Wischinski unter dem Vorwurf des Hochverrats fest. Wischinski habe 2014 nach der Annexion der Halbinsel Krim durch Moskau "subversive" Berichterstattung zu deren Rechtfertigung betrieben, hieß es zur Begründung. Außerdem habe er mit prorussischen Rebellen in der Ostukraine zusammengearbeitet.

Ein Gericht entschied später, dass der Reporter bis zu seinem Prozess in Haft bleiben muss. Gut eine Woche nach der Festnahme Wischinskis, der für die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti in Kiew arbeitete, untersagte die Ukraine der Agentur die Tätigkeit auf ihrem Staatsgebiet.