Sprengsatz explodiert auf Markt von Dschalalabad

Zwölf Tote bei Anschlag in afghanischer Stadt während Besuch des Präsidenten

Dschalalabad (AFP) - Während eines Besuchs von Afghanistans Präsident Aschraf Ghani sind bei einem Anschlag in der Stadt Dschalalabad mindestens zwölf Menschen getötet worden. Ein Sprecher der Provinzregierung sagte am Sonntag, weitere 20 Menschen seien verletzt worden. Das Innenministerium in Kabul bestätigte die Opferzahl. Ein Sprecher sagte, es habe sich "höchstwahrscheinlich" um einen Selbstmordanschlag gehandelt.

Afghanistans Präsident Aschraf Ghani am Samstag in Kabul © AFP

Die Explosion ereignete sich auf einem Markt. Nach Angaben des Sprechers der Provinzregierung waren zehn afghanische Sikhs unter den Toten. Ein Vertreter der Gesundheitsbehörden in der Provinz sprach sogar von insgesamt 15 Todesopfern.

Präsident Ghani hielt sich zum Zeitpunkt des Anschlags in der Stadt im Osten des Landes auf: Er wollte am Sonntag ein Krankenhaus eröffnen. Ein Sprecher des Präsidenten bestätigte, dass sich Ghani nach wie vor in der Provinz Nangarhar aufhalte und dass er "außer Gefahr" sei. Ghanis Abreise war für Montag geplant.

Am Samstag hatte Ghani die einseitig ausgerufene Waffenpause nach 18 Tagen für beendet erklärt. Die afghanischen Sicherheitskräfte dürften ihre Einsätze gegen die Taliban wieder aufnehmen, sagte Ghani bei einer Pressekonferenz in Kabul.

Die Feuerpause habe aber gezeigt, dass auch die Aufständischen Frieden wollten. Er sei "bereit, die Waffenruhe jederzeit fortzuführen, wenn die Taliban dazu bereit sind", versicherte Ghani. Es sei nun an den Islamisten, "eine positive Antwort zu geben".

Gefechte und Anschläge sind in Afghanistan an der Tagesordnung. Vergangenes Jahr wurden dabei nach UN-Angaben mehr als 10.000 Zivilisten getötet oder verletzt.