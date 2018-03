Scheidende Ministerin sieht "weniger Sex, weniger Alkohol"

Zypries: Politik ist rationaler geworden

Hannover (AFP) - Nach Ansicht der scheidenden Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) ist die Politik in den vergangenen Jahrzehnten insgesamt rationaler geworden. "Es gibt weniger Sex, weniger Alkohol, seltener ausschweifende Geschichten", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland laut einer Vorabmeldung vom Montag. "Es scheint, als würde sehr viel mehr gearbeitet als vor 20, 25 Jahren."

Brigitte Zypries (SPD) gehört neuem Kabinett nicht an © AFP

Dafür, dass man sich rückblickend an viel mehr in der Politik gescheiterte Männer erinnere als an Frauen, hat Zypries eine einfache Erklärung: "Es gibt halt kaum krachend gescheiterte Frauen."

Das liege zum einen daran, dass es viele Männer in Spitzenpositionen gebe. "Zum anderen kleben Frauen nicht so an ihren Stühlen, wissen vielleicht besser, wann es Zeit ist, abzutreten", sagte Zypries.