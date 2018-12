0:0 in Frosinone: AC Milan enttäuscht weiter

Frosinone (SID) - Der 18-malige italienische Fußball-Meister AC Mailand steckt weiter in einer Mini-Krise. Die Rossoneri mühten sich am zweiten Weihnachtstag beim Vorletzten Frosinone Calcio zu einem 0:0 und sind damit in der Serie A seit bereits vier Spielen ohne Sieg sowie Torerfolg. Derzeit liegt Milan auf dem fünften Tabellenplatz.

Calhanoglu und Co. mit Nullnummer bei Frosinone Calcio © SID

Trainer Gennaro Gattuso muss nach dem enttäuschenden Aus in der Gruppenphase der Europa League, als die Mailänder am letzten Spieltag bei Olympiakos Piräus noch mit 1:3 unterlagen, sowie den schwachen Leistungen in der Liga um seinen Job zittern. Am letzten Spieltag vor der Winterpause am Samstag ist SPAL Ferrara zu Gast.