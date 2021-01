0:1 bei Türkgücü: Dresden zittert um Drittliga-Wintermeisterschaft

München (SID) - Spitzenreiter Dynamo Dresden hat in der 3. Fußball-Liga ausgerechnet beim von Zukunftssorgen geplagten Aufsteiger Türkgücü München seine Erfolgssträhne reißen lassen und die erste Chance auf die Wintermeisterschaft vergeben. Die in den acht vorherigen Spielen ohne Niederlage siebenmal siegreichen Sachsen mussten sich bei den Bayern mit 0:1 (0:1) geschlagen geben, so dass sich auch der Verfolger FC Ingolstadt noch Hoffnungen auf den inoffiziellen Halbzeittitel machen darf.

Dresden lässt gegen Türkgücü München Punkte liegen © SID

Türkgücü hingegen rückte durch seinen dritten Sieg nacheinander bis auf drei Punkte an die Aufstiegszone heran. Bei den Münchnern hatte im Vorfeld der Begegnung die Unsicherheit über das weitere Engagement von Investor Hasan Kivran für Unruhe gesorgt. Den schon siebten Saisonsieg des ambitionierten Neulings machte Sercan Sararer (32.) bereits vor der Pause perfekt. Zweitliga-Absteiger Dresden ging dadurch erstmals seit dem 1:2 Anfang November bei Münchens Mitaufsteiger 1. FC Saarbrücken nach einem Ligaspiel wieder geschlagen vom Platz.