1. FC Köln: Herz-OP bei Präsident Spinner

Köln (SID) - Präsident Werner Spinner (69) vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln muss sich einer Operation am Herzen unterziehen und wird "im Anschluss für einige Wochen nicht in Köln sein". Das teilte der FC am Tag des 70. Klub-Geburtstags mit.

Werner Spinner hält an Trainer Peter Stöger fest © SID

"Die OP kommt überraschend", sagte Spinner: "Ich bin sicher, dass alles gut laufen wird und bin zuversichtlich, nach meiner Reha wieder voll für den FC da sein zu können. Aber zunächst hat die Gesundheit Vorrang."