1. FC Köln: Torwarttrainer Bade verlässt den Klub

Köln (SID) - Alexander Bade, langjähriger Torwarttrainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln, wird den Klub zum 31. Januar 2018 verlassen. Zu diesem Zeitpunkt wird der unbefristete Vertrag des 47-Jährigen aufgelöst. Dies teilte der FC am Mittwoch mit.

Alexander Bade wird den FC am 31. Januar verlassen © SID

Bereits am Dienstag hatte Köln die Verpflichtung von Andreas Menger als neuen Torwarttrainer der Profis verkündet, der ehemalige Profi Bade hätte innerhalb des Klubs eine andere Aufgabe übernehmen sollen.

"Wir haben uns in den vergangenen Tagen mehrfach zusammengesetzt und jetzt eine Lösung gefunden, mit der alle Seiten leben können. Darüber freue ich mich", sagte Bade, der in Köln seit 2009 als Torwarttrainer gearbeitet hatte: "Ich hatte in verschiedenen Funktionen eine sehr schöne Zeit beim 1. FC Köln und wünsche dem Klub, dem Team und den Mitarbeitern nur das Beste."