1. FC Köln in Regensburg ohne Schaub und Höger

Köln (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Köln muss im Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Jahn Regensburg auf den zuletzt so starken Österreicher Louis Schaub und auf Marco Höger verzichten. Beide Stammspieler sind angeschlagen und fehlten bei der Abreise am Donnerstag im Kader des Tabellenzweiten. Verteidiger Benno Schmitz musste zuletzt aufgrund einer Blessur am Fuß ebenfalls kürzertreten, reiste nun aber zumindest mit nach Regensburg.