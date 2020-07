1. FC Köln plant mit Jannes Horn

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln plant in der neuen Saison wieder mit Außenverteidiger Jannes Horn (23), der nach einem Leihgeschäft mit dem Zweitligisten Hannover 96 an den Rhein zurückkehrt. "Jannes hat eine sehr gute Saison in Hannover gespielt. Wir planen mit ihm", sagte Sport-Geschäftsführer Horst Heldt dem kicker.

Jannes Horn könnte Konkurrenz für Noah Katterbach sein © SID

Ein weiteres Leihgeschäft mit den Niedersachsen sei "kein Thema mehr". Jannes Horn gilt im FC-Kader als Konkurrent für Noah Katterbach für die linke Außenverteidigerposition. Heldt: "Er freut sich auf die Herausforderung und möchte den Kampf aufnehmen."