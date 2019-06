1. FC Köln startet bei Turnier in Lohne

Köln (SID) - Fußball-Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln startet in der Saisonvorbereitung beim Turnier am 20. Juli in Lohne und trifft auf den Ligakonkurrenten Werder Bremen und Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück. Die Partien dauern jeweils 45 Minuten – bei Gleichstand gibt es direkt im Anschluss Elfmeterschießen.