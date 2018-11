1. FC Köln zu Karneval im Ringelshirt

Köln (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Köln tritt zum Auftakt der Session zum fünften Mal in einem Karnevalstrikot an. Beim Heimspiel gegen Dynamo Dresden am 10. November (13.00 Uhr/Sky), einen Tag vor dem "Elften im Elften", werden die Profis des Bundesliga-Absteigers ein rot-weißes Ringelshirt mit aufgestickter Narrenkappe, Stadtwappen und dem Dom auf dem Ärmel tragen. Spielernamen und Nummern sind gelb gehalten.