1. FCN: Profivertrag für Talent Rhein

Nürnberg (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg hat Talent Simon Rhein mit einem Profivertrag ausgestattet. Das gab der fränkische Traditionsverein am Donnerstag bekannt. Über die Vertragsdauer machte der Club keine Angaben.

Nürnberg stattet Simon Rhein mit einem Profivertrag aus © SID

Mittelfeldspieler Rhein war 2017 von Bayer Leverkusen an den Valznerweiher gewechselt und dort zunächst überwiegend in der U21 eingesetzt worden. In der aktuellen Spielzeit feierte der 20-Jährige sein Bundesligadebüt und kam bislang vier Mal im Oberhaus zum Einsatz.