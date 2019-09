100 m: Coleman und Gatlin locker im Halbfinale - Herausforderer Oduduru muss passen

Doha (SID) - Topfavorit Christian Coleman und Titelverteidiger Justin Gatlin sind bei der Leichtathletik-WM in Doha locker ins Halbfinale (Samstag, 17.45 Uhr MESZ) gelaufen. US-Boy Coleman, mit 9,81 Sekunden der Schnellste in diesem Jahr, gewann seinen Vorlauf in 9,98 Sekunden und rannte die schnellste Zeit des Feldes. Oldie Gatlin legte 10,06 Sekunden hin. Herausforderer Divine Oduduru aus Nigeria, mit 9,86 Sekunden die Nummer zwei der Welt, sagte seinen Start kurzfristig ab.

Topfavorit Christian Coleman steht im Halbfinale © SID

"Es hat sich großartig angefühlt", sagte Coleman hinterher knapp. Der ultimative Showdown im Kampf um Gold steigt am Samstag um 21.15 Uhr MESZ. Weltrekordler Usain Bolt hatte seine Karriere nach der WM vor zwei Jahren beendet. Ein deutscher Sprinter war in Doha nicht am Start.

Coleman hatte vor der WM wegen drei verpasster Dopingtests innerhalb eines Jahres für Schlagzeilen gesorgt. Aus formalen Gründen entging er jedoch einer Sperre. Coleman beteuerte seine Unschuld: Zweimal habe er es versäumt, seine Meldedaten zu aktualisieren, einmal sei der Anruf der Kontrolleurin ausgeblieben.

"Die Menschen verstehen nicht, wie leicht es passieren kann, einen Test zu verpassen", hatte Coleman zu seiner Verteidigung gesagt: "Manchmal vergisst du, die App zu aktualisieren, aber das hat nichts mit Doping zu tun oder dem Versuch, einem Test auszuweichen."

Die Leute "nennen mich einen Idioten oder sagen, dass ich dumm sein muss, Tests zu verpassen", klagte Coleman: "Aber niemand ist perfekt. Menschen machen Fehler."