100 m Hürden: Roleder läuft mit Saisonbestzeit ins Halbfinale

Doha (SID) - Die frühere Europameisterin Cindy Roleder (Halle/Saale) hat bei der Leichtathletik-WM in Doha das Halbfinale über 100 m Hürden erreicht. Die 30-Jährige kam im vierten von fünf Vorläufen in Saisonbestleistung von 12,76 Sekunden auf Platz zwei und schaffte damit souverän den Einzug in die Vorschlussrunde am Sonntag (18.02 Uhr MESZ). Das Finale findet ebenfalls am Sonntag (19.50 Uhr MESZ) statt.

Weltrekordlerin Kendra Harrison (USA) lief als Siegerin in Roleders Rennen 12,55 Sekunden. Ihre Landsfrau Brianna McNeal, unter ihrem Mädchennamen Rollins Olympiasiegerin 2016 in Rio, wurde wegen eines Fehlstarts disqualifiziert. Die Jahresweltbeste Danielle Williams (Jamaika) überzeugte mit 12,51 Sekunden. Sally Pearson aus Australien, Weltmeisterin von London 2017, hat ihre Karriere beendet.

Roleder, Vizeweltmeisterin von 2015, ist die einzige deutsche Hürdensprinterin in Doha. Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid), die vor zwei Jahren in London WM-Bronze geholt hatte, musste ihre Saison verletzungsbedingt vorzeitig beenden.