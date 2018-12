102-Jährige mit Rekord-Fallschirmsprung

Sydney (SID) - Mit 102 Jahren in die Geschichtsbücher: Ur-Oma Irene O'Shea ist die älteste Frau, die jemals einen Fallschirmsprung absolviert hat. Die Australierin stürzte sich in einem Tandemsprung gemeinsam mit ihrem Begleiter aus 4300 Metern Höhe in den Himmel über Südaustralien und genoss den Adrenalinkick sichtlich.

O'Shea ist die älteste Fallschirmspringerin der Welt © SID

"Ich habe mich normal gefühlt", sagte die Seniorin, die mit einer Geschwindigkeit von rund 220 Stundenkilometern durch die Lüfte flog. Sie hätten klare Sicht gehabt, das Wetter sei gut gewesen, berichtete O'Shea, aber "es war sehr kalt." Ihren ersten Fallschirmsprung hatte sie 2016 an ihrem 100. Geburtstag absolviert.