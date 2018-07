105. Tour de France: Vorschau auf die 18. Etappe

Trie-sur-Baïse (SID) - 18. Etappe (Donnerstag, 26. Juli): Trie-sur-Baise - Pau (171 km)

Vorschau auf die 18. Etappe der 105. Tour de France © SID

Tief durchatmen, die wehen Beine ausschütteln und einen fast schon entspannten Nachmittag im Flachland genießen: Nach der Schinderei der ersten beiden Pyrenäen-Etappen gönnt die Tour den Klassement-Fahrern und ihren Helfern eine kurze Verschnaufpause und stellt die Sprinter ein letztes Mal vor dem Finale in Paris in den Mittelpunkt. Deren Reihen haben sich allerdings im Tour-Verlauf deutlich gelichtet - in Pau könnte also durchaus ein Außenseiter seinen großen Tag erleben.

In den sanften Hügeln der Chalosse beschränken sich die Landmarken auf zwei unspektakuläre Bergwertungen der 4. Kategorie. Der Zwischensprint nach 73,5 km hat nur noch folkloristischen Wert: Der slowakische Weltmeister Peter Sagan führt die Grün-Wertung haushoch an - nun muss er nur noch in Paris ankommen.

Im 1000-Einwohner-Ort Trie-sur-Baise ist die Tour erstmals zu Gast, in Pau hingegen quasi ständig: Bereits zum 70. Mal darf das wirtschaftliche und geistige Zentrum der Pyrenäen-Region die Frankreich-Rundfahrt begrüßen - nur Paris und Bordeaux waren häufiger im Programm. Im Vorjahr feierte in Pau Marcel Kittel seinen bislang letzten Tour-Etappensieg.