105. Tour de France gestartet

Fontenay-le-Comte (SID) - Die Tour de France ist am Samstag in ihre 105. Auflage gestartet. Tour-Direktor Christian Prudhomme gab das wichtigste Radrennen der Welt um 11.10 Uhr mit dem scharfen Start in Noirmoutier-en-l'Ile an der Atlantikküste frei. 176 Fahrer aus 22 Teams machten sich auf die 201 km lange erste Etappe mit Ziel in Fontenay-le-Comte.

Startschuss zur 105. Auflage der Tour de France © SID

Elf deutsche Radprofis sind im Peloton vertreten, viele als Helfer, einige als Etappenjäger. Der 14-malige Tour-Tagessieger Marcel Kittel (Arnstadt/Katusha-Alpecin) zählt am Samstag ebenso wie der gebürtige Rostocker Andre Greipel (elf Siege/Lotto-Soudal) zu den Sieganwärtern. Die Tour de France endet nach 3351 km am 29. Juli traditionell in Paris.