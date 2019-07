106. Tour de France: Vorschau auf die 5. Etappe

Reims (SID) - 5. Etappe (Mittwoch, 10. Juli): Saint-Die-des-Vosges - Colmar (175,5 km)

Die fünfte Etappe prüft die Bergspezialisten der Tour © SID

Die Sprinter hatten bei der 106. Tour de France bereits ihre Bewährungschance, am Mittwoch rücken die schnellsten Fahrer im Feld vorerst in den Hintergrund. Die 175,5 km lange fünfte Etappe von Saint-Die-des-Vosges nach Colmar führt das Feld in das Herz der Vogesen - und prüft damit erstmals die Kletterfähigkeiten der Radprofis.

Vier Bergwertungen stehen auf dem Plan. Mit der Cote du Haut-Koenigsbourg und der Cote des Trois-Epis sind dabei auch zwei Anstiege der zweiten und bislang höchsten Kategorie zu meistern. Das Terrain bietet einer Fluchtgruppe Chancen auf einen Tageserfolg. Allerdings könnten auch die Favoriten auf den Gesamtsieg die Konkurrenten ein wenig antesten.

Saint-Die-des-Vosges feiert seine Premiere als Tour-Etappenort. Die Einwohner des Städtchens haben sich schon früh für die Geschehnisse außerhalb der Vogesen interessiert. 1507 veröffentlichte Martin Waldseemüller hier eine Landkarte, auf der sich die Bezeichnung "America" findet.

In Colmar macht die Tour de France bereits zum achten Mal Station. Die Grenzstadt zu Deutschland gilt als ein Zentrum der elsässischen Weine, 2009 gewann hier Heinrich Haussler ein völlig verregnete Tour-Etappe.