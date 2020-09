107. Tour de France: Vorschau auf die 15. Etappe

Clermont-Ferrand (SID) - 15. Etappe (Sonntag, 13. September): Lyon - Grand Colombier (174,5 km/Gebirge)

Tour de France: Die 15. Etappe steht bevor © SID

Schluss mit lustig, am Sonntag schlägt bei der 107. Tour de France die Stunde der Top-Favoriten: Wer den zweiten Ruhetag am Montag im Gelben Trikot verbringen will, kann es sich auf der 174,5 km langen 15. Etappe redlich verdienen.

Nach dem knapp 100 km langen Einrollen stehen im Jura drei schwere Berge nacheinander an. Schon nach der bis zu 22 Prozent steilen Montee de la Selle de Fromentel sowie dem anschließenden Col de la Biche (beide 1. Kategorie) dürfte das Feld auf eine kleine Gruppe um die Gelb-Favoriten geschrumpft sein. Die Entscheidung fällt dann am Grand Colombier, einem Anstieg der höchsten Kategorie, der über 17,4 km eine durchschnittliche Steigung von 7,1 Prozent aufweist.

Anfang August hatte die Schlussetappe der Tour de l'Ain über jene drei Anstiege geführt. Schon damals trafen sich Tour-Titelverteidiger Egan Bernal und Herausforderer Primoz Roglic zum Kräftemessen - mit dem besseren Ende für den Slowenen. Roglic attackierte vor dem Ziel und sicherte sich Tages- und Gesamtsieg.