107. Tour de France: Vorschau auf die 5. Etappe

Gap (SID) - Gap - Privas (183,0 km/flach)

In Privas ist die Tour erst zum zweiten Mal zu Gast © SID

Eigentlich ist die Tour 2020 als eine solche angelegt, an der es jeden Tag mächtig zur Sache gehen soll, die Highlight an Highlight reiht. Die klassischen Überführungsetappen sind rar geworden - die fünfte ist aber eine dieser Art: Stramm geht es ohne große Höhepunkte gen Westen, vom Alpenrand zum Ziel am Rande der Ardeche.

Zwei Bergwertungen der niedrigsten Kategorie sind die Haupthindernisse auf dem Weg zu einem dritten Massensprint der laufenden Frankreich-Rundfahrt. Da es Richtung Ziel in Privas leicht bergauf geht, werden die Sprinterteams reichlich Arbeit leisten müssen, um mögliche Attacken von Solisten abzuwehren.

Aufgrund seiner strategisch günstigen Lage in relativer Nähe der großen Alpenanstiege ist Gap ein beliebter Tour-Etappenort und hat die Frankreich-Rundfahrt zum 26. Mal zu Gast - 2019 siegte der Italiener Matteo Trentin. Kurz vor Gap ereignete sich 2003 eine der denkwürdigsten Tour-Szenen: Auf rasender Abfahrt der Favoritengruppe bei glühender Hitze löste sich bei Joseba Beloki der Reifen von der Felge, der Spanier brach sich den Oberschenkel, der folgende Lance Armstrong bretterte querfeldein durch eine Wiese.

In Privas ist die Tour erst zum zweiten Mal zu Gast. 1966 startete der Spanier Luis Otana dort zu seinem Etappensieg in Boug d'Oisans, der Kölner Bergfloh Karl-Heinz Kunde trug ein letztes Mal Gelb.