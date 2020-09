107. Tour de France: Vorschau auf die 7. Etappe

Le Teil (SID) - Ab Samstag wird die Tour für die Sprinter in den Pyrenäen weniger witzig, da ist diese Chance noch einmal sehr willkommen: Alles andere als ein Massenspurt in Lavaur wäre eine dicke Überraschung - auch wenn die 7. Etappe mit fast 1600 Höhenmetern und drei Bergwertungen auch nicht ganz einfach ist. Aber was ist das schon in diesem Jahr?

Bei der 7. Etappe wird ein Masenspurt erwartet © SID

Von Millau in Okzitanien führt die Strecke durch das hügelige Terrain der Nationalparks Grands Causses und Haut-Languedoc, erst ab Castres 40 km vor dem Ziel wird es fast eben. Ein "Bummelstreik" wie bei der Sprintankunft am Mittwoch ist sehr unwahrscheinlich, Ausreißer werden früh ihr Glück versuchen.

Millau ist zum siebten Mal Tour-Stadt, erster Etappensieger war dort 1954 der legendäre Schweizer Ferdi Kübler. Das alte Städtchen Lavaur hat die Tour zum dritten Mal als Zielort zu Gast, die bisherigen Sieger waren der Belgier Rik Verbrugghe (2001) und zuletzt der Brite Mark Cavendish (2011).