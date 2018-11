1:1 in Australien: Südkorea weiter unbesiegt

Brisbane (SID) - Deutschland-Bezwinger Südkorea bleibt nach der Fußball-WM in Russland unbesiegt. Die Asiaten kamen gegen Australien am Samstag in Brisbane nach einem Last-Minute-Gegentreffer der Gastgeber zu einem 1:1 (1:0) und blieben nach der 2:1-Sensation gegen Deutschland das fünfte Spiel in Serie ohne Niederlage. Hwang Eui Jo (22.) brachte die Südkoreaner in Führung, Massimo Luongo (90.+5) traf mit dem Schlusspfiff zum Ausgleich.

Bochums Lee Chung Yong (l.) im Duell mit Mathew Leckie © SID

Hertha-Rechtsaußen Mathew Leckie stand bei den Socceroos bis zur 85. Minute auf dem Feld, bei den Südkoreanern wurde Augsburgs Mittelfeldspieler Koo Ja Cheol in der Halbzeitpause ausgewechselt. Vom Zweitligisten VfL Bochum standen sogar zwei Profis in den Startaufstellungen, Robbie Kruse spielte bei den Australiern bis zur 55. Minute, Lee Chung Yong wurde in der Schlussphase ausgewechselt.