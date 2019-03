110. Klassiker Mailand-Sanremo mit Mitfavorit Degenkolb gestartet

Mailand (SID) - Mit dem aussichtsreichen John Degenkolb an der Spitze haben insgesamt fünf deutsche Radprofis die 110. Ausgabe von Mailand-Sanremo aufgenommen. Um etwa 20 Minuten nach 10 Uhr erfolgte der scharfe Start in der lombardischen Metropole. Bei Sonnenschein und strahlend blauem Himmel gingen 175 Fahrer aus 30 Nationen ins Rennen, darunter auch Titelverteidiger Vincenzo Nibali (Italien/Bahrain-Merida).

John Degenkolb zählt zum erweiterten Kreis der Favoriten © SID

Auf den 291 Kilometern des längsten Klassikers der Saison bis in den Kurort an der ligurischen Küste wird die Entscheidung aller Wahrscheinlichkeit nach wieder an den Kehren von Cipressa und Poggio vorbestimmt und dann nach gut sieben Fahrstunden auf der legendären Via Roma fallen. Degenkolb fühlt sich imstande, ein Wörtchen mitzureden. "Ich bin fest davon überzeugt, dass ich 2015 wiederholen kann", hatte der 30-Jährige im SID-Gespräch gesagt.

Der Sieger der Ausgabe von vor vier Jahren zählt zum erweiterten Kreis der Favoriten der Classicissima, auf dem Niveau seiner besten Saison befindet sich der Wahl-Hesse erstmals seit längerer Zeit. "Ich glaube, die harte Zeit hat bei mir ein Ende", sagte Degenkolb. 2018 hatte er erkrankt die sogenannte Fahrt in den Frühling verpasst, 2016 verhinderten die Folgen eines schwerwiegenden Trainingsunfalls seinen Start bei der Primavera.

Die Konkurrenz ist allerdings groß. Das überragende Team Deceuninck-Quick-Step mit den Top-Favoriten Julian Alaphilippe (Frankreich) und Elia Viviani (Italien) hat gleich vier potenzielle Siegkandidaten am Start, die deutsche Equipe Bora-hansgrohe setzt auf Superstar Peter Sagan (Slowakei) und den aufstrebenden Sam Bennett (Irland). Auch Caleb Ewan (Australien/Lotto-Soudal), Greg van Avermaet (Belgien/CCC Team) oder frühere Gewinner wie der Pole Michal Kwiatkowski (Polen/Sky) sind zu beachten.

Die deutschen Starter bei Mailand-Sanremo:

John Degenkolb (Gera/Trek-Segafredo), Marcel Sieberg (Castrop-Rauxel/Bahrain-Merida), Roger Kluge (Eisenhüttenstadt/Lotto-Soudal), Nils Politt (Köln/Katusha-Alpecin), Marcus Burghardt (Zschopau/Bora-hansgrohe)