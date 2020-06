110 Stellen gestrichen: Massive Sparmaßnahmen beim US-Tennisverband

Los Angeles (SID) - Der US-Tennisverband USTA greift angesichts der Coronakrise zu drastischen Sparmaßnahmen. Wie die USTA am Montag mitteilte, streicht sie 110 Arbeitsplätze, zudem muss das Büro in White Plains/New York schließen. Zusammen mit Gehaltskürzungen bei Führungskräften hofft der Verband auf Einsparungen von über 20 Millionen Dollar.

Die USTA greift zu drastischen Sparmaßnahmen © SID

Diese Maßnahmen seien notwendig, um die langfristigen negativen finanziellen Auswirkungen der Pandemie zu bekämpfen, hieß es in einem Statement. Zudem solle sichergestellt werden, dass die von der USTA organisierten US Open weiterhin ein Weltklasse-Event blieben. Ob das Grand-Slam-Turnier in New York (31. August bis 13. September) wie geplant stattfinden kann, ist noch unklar. Die USTA will darüber noch im Juni final entscheiden.