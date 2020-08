113. Einsatz: Müller neuer deutscher Champions-League-Rekordspieler

Lissabon (SID) - Thomas Müller ist seit Freitagabend alleiniger deutscher Rekordspieler in der Champions League. Der Weltmeister von 2014 kam für Bayern München im Viertelfinale gegen den FC Barcelona zu seinem 113. Einsatz und überholte damit seinen ehemaligen Mannschaftskapitän Philipp Lahm (112 Einsätze). Lahm (36) hatte siebenmal für den VfB Stuttgart und 105-mal für die Bayern in der Königsklasse gespielt.

Müller absolviert gegen Barca seine 113. CL-Partie © SID

Hinter Lahm und Müller folgt Manuel Neuer, der gegen Barca zum 109. Mal (22 für Schalke, 87 für Bayern) in der Champions League zwischen den Pfosten stand. Der jetzige Bayern-Vorstand Oliver Kahn brachte es auf 103 Spiele genauso wie Toni Kroos von Real Madrid. Den internationalen Rekord hält der ehemalige Real-Keeper Iker Casillas mit 177 Champions-League-Spielen.

Seinen Einstand hatte Müller am 10. März 2009 gegen Sporting Lissabon gegeben: Er wurde 18 Minuten vor dem Spielende für Bastian Schweinsteiger eingewechselt, in der Schlussminute traf er zum 7:1-Endstand. Seine Mitspieler waren Lukas Podolski oder Miroslav Klose, sein Trainer: Jürgen Klinsmann. In den bisherigen 112 Spielen hat Müller 44 Treffer erzielt und weitere 22 vorbereitet.