11Freunde-Leser wählen Müller zum "großartigsten Bundesliga-Spieler"

Hamburg (SID) - Gerd Müller ist der "großartigste Bundesliga-Spieler" der Geschichte. Zu diesem Ergebnis kommt eine Leserumfrage des Fußballmagazin 11Freunde. Der "Bomber der Nation" kam auf 2964 Stimmen und verwies "Kaiser" Franz Beckenbauer (2743) und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (1943) auf die Plätze zwei und drei.

Gerd Müller ist Umfragen- Gewinner © SID

Auf dem vierten Rang der Wahl, bei der in sämtlichen Durchgängen insgesamt über 50.000 Stimmen abgegeben worden waren, landete Torwart Oliver Kahn (1838). Bastian Schweinsteiger folgt mit 1545 Klicks auf dem fünften Platz.

Die 11Freunde-Redaktion hatte für jedes Jahrzehnt der Bundesliga von den 1960ern bis zu den 2010ern je 20 Spieler zur Wahl gestellt. Per Leserabstimmung wurden drei Spieler pro Runde ins Finale gevotet, sodass am Ende je drei Spieler aus einem Jahrzehnt in der entscheidenden Abstimmung standen.