1:2 gegen Bochum: Düsseldorf strauchelt erneut

Düsseldorf (SID) - Tabellenführer Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga erneut Punkte liegen gelassen und die zweite Niederlage nacheinander kassiert. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel verlor zum Auftakt des 29. Spieltags gegen den VfL Bochum trotz zweier Pfostentreffer 1:2 (0:0). Der Vorsprung auf Holstein Kiel auf dem Relegationsrang beträgt acht Zähler und könnte im Laufe des Wochenendes auf fünf Punkte schrumpfen.

Robbie Kruse bejubelt seinen Treffer zum 2:0 © SID

Thomas Eisfeld (70.) und der ehemalige Düsseldorfer Robbie Kruse (75.) schossen Bochum zum dritten Sieg in Serie. Rouwen Hennings' verwandelter Foulelfmeter (80.) kam zu spät für die Fortuna. In der Schlussphase flogen Kaan Ayhan und Eisfeld jeweils mit Gelb-Rot vom Platz (88.). Bochum darf nun trotz des schlechten Saisonstarts wieder leise vom Aufstieg träumen. Die Mannschaft von Robin Dutt, dem vierten VfL-Trainer in dieser Saison, hat nur noch fünf Punkte Rückstand auf Kiel.

Düsseldorf, das jüngst beim Abstiegskandidaten Darmstadt 98 verloren hatte, fand vor 35.600 Zuschauern schwer ins Spiel und geriet gegen aggressive Gäste früh unter Druck. Keeper Raphael Wolf (10.) wehrte eine Hereingabe von Lukas Hinterseer (10.) stark ab.

Die Fortuna sorgte erst nach 30 Minuten durch Jean Zimmer für Gefahr. Im zweiten Durchgang drängte der Tabellenführer auf das 1:0. Doch sowohl Hennings (52.) aus der Drehung als auch Kaan Ayhan per Kopf trafen nur den Pfosten (57.). Besser machten es Eisfeld und Kruse, die Bochum mit einem Doppelschlag in Führung brachten.