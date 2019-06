125. Kieler Woche: Deutsche Segler kämpfen um Olympiatickets

Hamburg (SID) - An Land wird gefeiert, auf dem Wasser gekämpft: Bei der 125. Auflage der Kieler Woche steht für die deutschen Segler die Qualifikation für die olympischen Regatten 2020 vor dem japanischen Enoshima im Mittelpunkt. Bislang konnten lediglich im Laser, im Laser radial und im 49er erste Startplätze für den Deutschen Segler-Verband (DSV) gesichert werden.

125. Kieler Woche: Segler kämpfen um Olympiatickets © SID

Insgesamt haben sich rund 4000 Aktive aus mehr als 50 Ländern zum Start angemeldet. Die ersten Wettfahrten werden am Samstag ausgetragen, die Rennen in den olympischen Klassen starten am 26. Juni. Offiziell eröffnet wird das Spektakel am Samstag, zu dem insgesamt drei Millionen Besucher erwartet werden, von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die mit dem Typhon das Signal "Leinen los!" gibt.

Die Kieler Woche ist die größte und eine der ältesten Segelsportveranstaltungen der Welt. Erstmals fanden 1882 vor Kiel-Düsternbrook Regatten statt - mit genau 20 Yachten.