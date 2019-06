125. Kieler Woche von Ministerin Giffey eröffnet

Hamburg (SID) - Die 125. Kieler Woche ist eröffnet. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey gab am Samstag bei der größten und ältesten Segelsport-Veranstaltung der Welt das traditionelle "Leinen los!"-Signal. Zu dem Spektakel mit 4000 Teilnehmern aus 50 Ländern erwarten die Organisatoren rund drei Millionen Besucher an der Förde. Die Rennen in den olympischen Klassen, in denen die einheimischen Spitzensegler um die Qualifikation für die Regatten der Sommerspiele 2020 vor dem japanischen Enoshima kämpfen, beginnen am Mittwoch.