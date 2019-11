1,27 Milliarden Euro: Tokios Olympiastadion fertiggestellt

Tokio (SID) - Acht Monate vor den Olympischen Spielen 2020 in Tokio ist das Olympiastadion in Japans Hauptstadt fertiggestellt worden. Den Abschluss des umgerechnet 1,27 Milliarden Euro teuren Neubaus für 60.000 Zuschauer gaben die beteiligten Baufirmen am Samstag bekannt.

Das Olympiastadion in Tokio ist fertiggestellt © SID

In der Arena sollen neben der Eröffnungs- und Schlussfeier auch die Leichtathletik-Wettbewerbe und einige Fußballspiele stattfinden. Durch die Konstruktion und den Einbau von Kühlgeräten sollen Auswirkungen der sommerlichen Hitze in Tokio von bis zu 40 Grad für Aktive und Besucher abgemildert werden.

Nach langen Diskussionen hatte der Bau des Stadions auf dem Gelände des Olympiastadions von 1964 im Dezember 20167 begonnen. Debatten über die Ablehnung eines ursprünglich bereits angenommenen Entwurfes für das Herzstück der Spiele sorgten monatelang für eine Verzögerung der Bauarbeiten.