13. Sieg in Folge: Tuchel mit PSG 4:0-Sieger in Monaco

Monaco (SID) - Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain zieht an der Spitze der Ligue 1 weiter einsam seine Kreise und hat die Krise des AS Monaco verschärft. Das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel siegte im Fürstentum nach drei Toren von Edinson Cavani 4:0 (2:0) und feierte den 13. Sieg im 13. Spiel. Der Vorsprung auf den Tabellen-Zweiten OSC Lille beträgt mittlerweile 13 Punkte.

Paris feiert seinen Auswärtssieg in Monaco © SID

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat und dem Fakt, dass wir den nötigen Hunger gezeigt haben, das 13. Spiel in Folge zu gewinnen", sagte Tuchel. Monaco und Trainer Thierry Henry seien angesichts von zahlreichen Verletzten in einer sehr schwierigen Situation.

"Dies war nicht der Abend für Monaco, uns herauszufordern", meinte der Ex-Dortmund und -Mainz-Trainer, "sie haben das Potenzial, uns herauszufordern, wenn alle Spieler wieder zur Verfügung stehen. Das war heute aber nicht der Fall."

Cavani traf in der 4., 11. und 53. Minute, Superstar Neymar (64.) erzielte per Foulelfmeter den Endstand. Tuchel gab den deutschen Nationalspielern Thilo Kehrer und Julian Draxler eine Bewährungschance von Beginn an. Kehrer spielte durch, Draxler wurde in der 69. Minute ausgewechselt. Bei den Monegassen spielte der Ex-Leverkusener Benjamin Henrichs durch.

Der Tabellenvorletzte Monaco wartet damit seit 16 Pflichtspielen auf einen Sieg. Der neue Trainer Thierry Henry, ehemaliger Stürmerstar und Weltmeister von 1998, blieb auch in seinem sechsten Pflichtspiel auf der AS-Bank erfolglos.

Am Dienstag hatte der Meister von 2017 in der Champions League sang- und klanglos 0:4 gegen den FC Brügge verloren. Danach hatte die vorübergehende Festnahme des Klubpräsidenten Dmitri Rybolowlew für weitere Negativschlagzeilen gesorgt. Der russische Milliardär wurde wegen Korruption angeklagt.