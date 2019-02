13 Titelkämpfe an einem Ort: Radsport erhält ab 2023 "Super-WM"

Aigle (SID) - Der Radsport-Weltverband UCI führt ein neues Wettkampfsystem ein und veranstaltet ab 2023 im Vier-Jahres-Rhythmus "Rad-Weltspiele" mit 13 Weltmeisterschaften unter seiner Verantwortung binnen zwei Wochen an einem Ort. Die erste Auflage der "Super-WM" findet im schottischen Glasgow und dessen Umgebung statt.

UCI-Präsident David Lappartient freut sich auf das Event © SID

"Die Schaffung dieses Events war eines meiner Versprechen, als ich mein Amt angetreten habe", sagte UCI-Präsident David Lappartient: "Ich bin überzeugt, dass dies ein voller Erfolg werden wird."

Ausgetragen werden in Glasgow die Straßen- und Rad-WM (jeweils auch als Para-WM), die Titelkämpfe im Mountainbike (Downhill, Marathon, Cross Country, Cross Country Eliminator und Trials), BMX, BMX Freestyle, Hallen-Rad sowie Gran Fondo (Radmarathon). Diese Meisterschaften finden ansonsten alljährlich an verschiedenen Orten statt, dieser Modus wird abseits der vorolympischen Jahre beibehalten. Die Radcross-Weltmeisterschaften bleiben an ihrem angestammten Termin im Winter.