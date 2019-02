135.000 Tickets für Ski-WM in Seefeld verkauft

Oberstdorf (SID) - Gut zwei Wochen vor Beginn der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld (19. Februar bis 3. März) sind bereits 135.000 Eintrittskarten verkauft worden. Die Nachfrage sei besonders in Norwegen, aber auch in Polen sehr groß, teilten die Veranstalter mit.

Ski-WM in Seefeld: Schon 135.000 Tickets verkauft © SID

Bei den Titelkämpfen im Skispringen, Langlauf und der Nordischen Kombination wird in Tirol auch viel Prominenz erwartet. So gibt es bereits die Zusage, dass die Königshäuser von Norwegen und Schweden sowie hochrangige Politiker aus der ganzen Welt kommen werden. Auch die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen stehe auf der Gästeliste.

Die WM-Organisatoren brachten noch einmal ihre Freude zum Ausdruck, dass der Teamwettbewerb beim Frauen-Skispringen nun doch ins Programm aufgenommen wurde. Damit werde der 26. Februar zum "Super-Tuesday". "Da wollen wir ein volles Haus haben", sagte Generalsekretär Christian Scherer, und versprach, die Ticketpreise für diesen Tag trotz eines zusätzlichen Wettkampfs nicht anzuheben.

Ein besonderes Angebot gibt es für Fans aus Deutschland. "Wer eine Eintrittskarte erwirbt, kann von München die Werdenfels-Bahn bis Seefeld kostenlos für die An- und Abreise nutzen", sagte Scherer. Wer mit dem Auto anreist, könne auf kostenlose Parkplätze und Shuttle-Busse zurückgreifen.