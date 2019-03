1:4-Heimpleite: Auch Greiss kann Islanders nicht retten

New York (SID) - Torhüter Thomas Greiss (33) hat mit den New York Islanders in der Eishockey-Profiliga NHL eine böse Heimpleite kassiert. Im Spiel gegen die Philadelphia Flyers löste der Füssener Anfang des zweiten Drittels nach dem Gegentreffer zum 0:3 Robin Lehner im Kasten ab, am Ende verloren die Islanders 1:4.

Heimpleite für Thomas Greiss und die New York Islanders © SID

Stürmer Tom Kühnhackl und Verteidiger Dennis Seidenberg gehörten am Sonntag nicht zum Aufgebot der Islanders, die als Zweiter der Metropolitan Division weiter klar auf Play-off-Kurs liegen. Greiss hielt nach seiner Einwechslung zwölf von 13 Schüssen. Lehner hatte bei 13 Schüssen der Flyers dreimal hinter sich greifen müssen.