15 Gelbe Karten: Paderborns Gjasula jagt den ewigen Rekord

Augsburg (SID) - Als Klaus Gjasula in der 52. Minute Augsburg-Stürmer Florian Niederlechner auf die Füße stieg, war der nächste Schritt zum Rekord getan. "Ich bin ein bisschen ungestüm reingegangen", sagte der Kapitän des SC Paderborn anschließend am Sky-Mikrofon. Schiedsrichter Deniz Aytekin hatte folgerichtig die Gelbe Karte gezückt, für den Mittelfeldabräumer des Tabellenschlusslichts war es die 15. Verwarnung im 25. Bundesligaspiel in dieser Saison.

Bibiana Steinhaus zeigt Gjasula die Gelbe Karte © SID

"Ich probiere, so wenige wie möglich zu bekommen", fügte Gjasula nach dem torlosen Unentschieden beim FC Augsburg hinzu: "Aber das gelingt mir nicht immer gut." Am kommenden Sonntag muss Gjasula gegen Borussia Dortmund seine bereits dritte Gelbsperre in dieser Spielzeit absitzen.

Der ewige Rekord von Tomasz Hajto mit 16 Gelben Karten aus der Saison 1998/99 ist in Reichweite. "Du gehst ab wie eine Rakete. Ich hoffe, du knackst meinen Rekord, dann habe ich endlich Ruhe", sagte der ehemalige Profi des MSV Duisburg in einer Videobotschaft bei Sky.

Sportlich werde es jetzt "natürlich schwierig", den Relegationsplatz noch zu erreichen, sagte Gjasula. Fortuna Düsseldorf liegt mit acht Punkten Vorsprung auf die Ostwestfalen auf Rang 16. "Aber wir werden trotzdem alles geben bis zum Schluss", versprach der 30-Jährige, der seit einer Kopfverletzung im Jahr 2013 mit Helm spielt.

Zum Eintrag in die Geschichtsbücher fehlen dem albanischen Nationalspieler jedenfalls nur mehr zwei Gelbe Karten.