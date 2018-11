15 Minuten für 200 m: Ex-Sprintstar Johnson kämpft sich ins Leben zurück

Los Angeles (SID) - Der frühere amerikanische Leichtathletik-Topstar Michael Johnson kämpft sich nach seiner schwerwiegenden Durchblutungsstörung des Gehirns ins Leben zurück. Wie der 51-Jährige im Interview mit der britischen Zeitung "The Telegraph" berichtete, lernt er derzeit das Laufen in einer Klinik in Los Angeles.

Johnson lernt derzeit in einer Klinik das Laufen wieder © SID

Für seine einstige Paradestrecke über 200 m, die der frühere Weltrekordler 1996 in Atlanta in 19,32 abgespult hatte, benötige er rund zwei Monate nach seiner Transitorischen Ischämischen Attacke (TIA) 15 Minuten. Davon lässt sich Johnson aber nicht entmutigen. "Ich sagte zu meiner Frau: 'Ich werde mich schneller erholen als jeder andere zuvor.'"

Anfangs sei der viermalige Olympiasieger "sehr wütend" gewesen, weil er bewusst gesund lebe. "Ich hatte auch keine Vorgeschichte, rauche nicht, esse kein Fastfood", sagte er. Seine Krankheit will Johnson nun mit seiner enormen Willensstärke bekämpfen.

Johnson, der mit Abstand beste Langsprinter der 90er, hatte im September die Durchblutungsstörung erlitten. Seinen Rekord über 200 m behielt er bis 2008, als Usain Bolt in Peking in 19,30 Sekunden zu olympischem Gold sprintete.