15-jährige Gauff nach Premierensieg erstmals in den Top 100

Köln (SID) - Die 15 Jahre alte Cori Gauff (USA) ist mit ihrem Premierensieg auf der WTA-Tour erstmals in die Top 100 der Weltrangliste eingezogen. Gauff hatte im Endspiel des Turniers in Linz die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland 6:3, 1:6, 6:2 bezwungen und verbesserte sich damit im Ranking von Position 110 auf 71.

Gauff macht im Ranking einen Riesensatz © SID

Damit liegt Gauff bereits vier Positionen vor Andrea Petkovic (Darmstadt/75.), die sie im Halbfinale ausgeschaltet hatte. Eigentlich war Gauff in Linz bereits in der Qualifikation ausgeschieden, doch sie rückte als Lucky Loser ins Hauptfeld und nutzte ihre Chance. Im Juli hatte sie in Wimbledon für Furore gesorgt, als sie das Achtelfinale erreichte.

Die Nummer eins bei den Damen bleibt die Australierin Ashleigh Barty, beste Deutsche ist die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber (Kiel) auf Platz 13. In den Top 20 gab es keine Veränderungen.