150 Dollar gegen 61 Millionen: Murray trifft auf Nobody

Madrid (SID) - Der zweimalige Tennis-Olympiasieger Andy Murray (32) muss auf der Jagd nach dem ersten Sieg im Einzel seit seinem Comeback ein Duell der Gegensätze bestreiten. Die ehemalige Nummer eins der Welt trifft am Montag in der ersten Runde des Challenger-Turniers auf Mallorca auf den 17-jährigen Imran Sibille, der in der Einzel-Weltrangliste noch nicht einmal aufgeführt wird und in seiner Karriere bislang ein Preisgeld von 150 Dollar gewonnen hat. Dieses erspielte sich der Franzose bei zwei Niederlagen im Doppel auf der drittklassigen ITF-Tour.

Murray will das erste Einzel seit dem Comeback gewinnen © SID

Beim dreimaligen Grand-Slam-Sieger Murray liegen die bisherigen Turniereinnahmen hingegen bei über 61 Millionen Dollar. Der Schotte, dem Anfang des Jahres ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt worden war, bestreitet bei den zweitklassigen Rafa Nadal Open sein erstes Challenger-Turnier seit 2005.

Murray hatte Anfang Juni in London sein Comeback im Doppel bestritten, im August stand er erstmals in zwei Einzeln auf dem Court. Beide Male ging er als Verlierer vom Platz, in der Weltrangliste ist er auf Platz 328 abgerutscht.