1500. Spiel auf der Tour: Federer bezwingt zum Jubiläum Gojowczyk

Köln (SID) - Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer hat in seinem 1500. Match auf der ATP-Tour einen klaren Sieg über den Münchner Peter Gojowczyk gefeiert. Der Schweizer hatte beim 6:2, 6:1 in der ersten Runde seines Heimturniers in Basel wenig Mühe und jubelte bei seinem Jubiläum nach 52 Minuten über den 1232. Sieg seiner Profikarriere (268 Niederlagen). Nur US-Ikone Jimmy Connors (1556) hat mehr Matches als Federer bestritten.

Souveräner Sieg beim Jubiläum: Roger Federer © SID

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) steht ebenfalls im Achtelfinale. Der 29-Jährige bezwang zum Auftakt den Serben Miomir Kecmanovic 6:4, 6:2 und trifft nun auf den Franzosen Benoit Paire (Nr. 8) oder Henri Laaksonen aus der Schweiz.

Qualifikant Gojowczyk kassierte nicht nur die dritte Niederlage im dritten Duell mit dem Maestro, sondern auch seine fünfte Auftaktpleite in einem Hauptfeld in Serie. Sein letztes Spiel auf der ATP-Tour gewann der 30-Jährige Anfang August in Washington.

Der 38 Jahre alte Federer strebt in seiner Geburtsstadt nach seinem zehnten Titel. Bislang hatte der 20-malige Grand-Slam-Champion, der in seiner Karriere 102 Turniersiege feierte, nur beim Rasenturnier in Halle/Westfalen zehnmal triumphiert. Bei seinen vergangenen zwölf Teilnahmen in Basel erreichte Federer stets das Endspiel.