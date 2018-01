15:13 im dritten Satz: Halep kämpft sich ins Achtelfinale

Melbourne (SID) - Die Weltranglistenerste Simona Halep hat sich in Melbourne in einem dramatischen Match über 3:45 Stunden ins Achtelfinale der Australian Open gekämpft. Die 26 Jahre alte Rumänin setzte sich im drittlängsten Dameneinzel der Turniergeschichte gegen Lauren Davis (USA) 4:6, 6:4, 15:13 durch. Davis hatte in der Runde zuvor gegen Andrea Petkovic (Darmstadt) gewonnen.

Halep nach Marathonmatch im Achtelfinale

"Ich habe noch nie so einen langen dritten Satz gespielt", sagte Halep, die beim Stand von 10:11 drei Matchbälle abgewehrt hatte: "Ich bin halbtot." In der ersten Runde war Halep umgeknickt und spielte unter Schmerzen. "Keine Ahnung, wie es meinem Sprunggelenk gerade geht. Ich spüre es nicht mehr", sagte sie.

Halep trifft am Montag auf Naomi Osaka (Japan). Die zweimalige French-Open-Finalistin wartet noch immer auf ihren ersten Grand-Slam-Titel. In Melbourne ist Halep bislang noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen.